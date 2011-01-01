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المقاصد: لم يتم التجاوب مع مطالبنا بزيادة السقف المالي كأغلبية المستشفيات
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
أصدرت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بياناً فندت فيه أوضاع مستشفى المقاصد لهذا العام لجهة التقصير الفاضح من وزارة الصحة العامة بعدم دفع المستحقات المالية المتوجبة عليها لمستشفى المقاصد، ولو بالحد الأدنى من الاحترام. ولم يتم التجاوب مع مطالبها المحقة بزيادة السقف المالي كأغلبية المستشفيات في لبنان، علماً أن المستشفى لم ترفض أي حالة مرضية لأي مواطن لبناني على نفقة وزارة الصحة رغم تخطي السقف المالي المجحف لها اسوة ببعض المستشفيات العامة في لبنان .

تناشد جمعية المقاصد فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمساعدة مستشفى المقاصد في الأزمة التي تمر بها بالطرق التي يرونها مناسبة مع وزارة الصحة العامة لتتساوى مع باقي المستشفيات ولو بالحد الأدنى.

ان تلبية حاجات الناس، وخاصة أبناء بيروت بما يتناسب مع المنطقة الجغرافية التي يقع فيها المستشفى في قلب بيروت وكذلك حجم المستشفى لا يمكن ان يتناسب مع السقف الممنوح ولا حتى ضعفه ونتمنى على وزارة المال الإسراع في صرف عقود المصالحة العائدة الى المستشفى والتي مر عليها العديد من السنوات ولم تصرف حتى تاريخ اليوم .

وختمت جمعية المقاصد بيانها بالشكر لكل من وقف ويقف الى جانبها في الظروف الصعبة التي تمر بها كسائر المؤسسات الخيرية والصحية والاجتماعية وتخص بالشكر الرئيس سعد الحريري على وقوفه الدائم الى جانب جمعية المقاصد في ازمتها المالية.
 
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