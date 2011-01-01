الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان نهرا: نحيي تجار طرابلس على جهودهم ونقف الى جانبهم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال جال محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على الاسواق الداخلية في طرابلس، شملت منطقة التل والسرايا العتيقة، شارع الراهبات، سوق العريض والاسواق القديمة الاثرية، يرافقه قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، آمر مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، رئيس قطاع الاقتصاد والاعمال في "تيار المستقبل" محمد شمس الدين مجذوب، نائب الرئيس محمد الحلبي، مسؤول العلاقات العامة في التيار نزيه غية، رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي، اضافة الى عدد كبير من التجار.



بعد الجولة اكد نهرا انه شاهد حركة ناشطة في الاسواق وداخل المولات، اضافة الى ان التجار لجأوا الى تخفيضات عالية لجذب الزبائن من كل المناطق اللبنانية.



اضاف: "الحركة ممتازة بعكس ما يقال، ولمسنا فرحة العيد على وجوه المتسوقين، وهم يتجولون ويشترون، وثمة اقبال جيد ومعنويات التجار تحسنت نسبيا كما قالوا لنا، وياملون ان تترتفع نسبة المبيعات خلال عيد راس السنة".



وتابع نهرا: "تفاجأنا في زيارتنا اليوم للاسواق بان عدد الناس مرتفع جدا والاسعار مناسبة لكل طبقات المجتمع، وندعو المواطنين من كل المناطق للنزول الى طرابلس للتسوق وشراء البضائع لانها تراعي الاوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصا ان المدينة اصبحت تتمتع بالاستقرار والامان".



واشار الى ان الوضع الاقتصادي في طرابلس جيد جدا، ويعود الفضل لتجار المدينة، وقال نهرا: "نحن نشجعهم ونحييهم على جهودهم ونقف الى جانبهم، الوضع الامني اكثر من جيد بل ممتاز وندعو الناس جميعهم الى زيارة مدينة طرابلس والتسوق فيها، ولا نستطيع ان نؤكد الا ان طرابلس ام الفقير لذا نكرر الدعوة للبنانيين من كل المناطق لزيارة المعالم السياحية التي تتميز بها عاصمة الشمال".



بدوره شكر مجذوب المحافظ نهرا على جهوده وسهره لتأمين الامن والاستقرار في المدينة، كما نشكر القوى الامنية لتواجدهم الدائم في الاسواق، ولهم الفضل الكبير بتحرك العجلة الاقتصادية في الاسواق، ولا ننكر ان ثمة جمودا اقتصاديا في البلد كله، الا ان في مدينة طرابلس الاسعار مناسبة للجميع، ونشجع اهلنا في كل المناطق، ليزوروا المدينة، الاجواء رائعة، متمنيا "اعيادا مجيدة وسعيدة لكل اللبنانيين".



وكان المحافظ نهرا استقبل، في مكتبه، في سرايا طرابلس، النائب محمد سليمان الذي قدم له التهاني بالاعياد المباركة.



كما استقبل رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين يرافقه عضو المجلس البلدي احمد المرج، وقدما له التهاني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة.



واستقبل ايضا رئيس مكتب مكافحة الارهاب العقيد خالد سبسبي، مديرة اتحاد بلديات الفيحاء ديما حمصي، رؤساء الدوائر والمصالح، وفاعليات سياسية واقتصادية ورؤساء بلديات ومخاتير. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر