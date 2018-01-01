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الجراح أصدر قرارا بتحويل مبالغ من واردات الاتصالات لحساب الخزينة العامة
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​جمال الجراح​، اليوم قرارا، حول بموجبه مبلغا من خارج موازنة ​وزارة الاتصالات​ للعام 2018 من الحساب المفتوح ب​الدولار​ الأمريكي لدى ​مصرف لبنان​ بأسم المديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية ولاسلكية الى حساب الخزينة العامة، وقدره 100,000,000 مئة مليون دولار. وهذا المبلغ من واردات وزارة الاتصالات المخصصة في موازنة العام 2018 لتغذية حساب الخزينة العامة وذلك عن العام 2018.

كما حول من خارج موازنة وزارة الاتصالات للعام 2018 من الحساب المفتوح ب​الليرة اللبنانية​ لدى مصرف لبنان باسم المديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية ولاسلكيةالى حساب الخزينة العامة، مبلغا وقدره 75,000,000,000 ل.ل خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية، وهذا المبلغ من واردات وزارة الاتصالات المخصصة في موازنة العام 2018 لتغذية حساب الخزينة العامة وذلك عن العام 2018.
 
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