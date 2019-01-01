أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في كلمة امام المركز الماروني للتوثيق والابحاث إلى ان " الجمهورية تتزعزع بسبب أمور كثيرة، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ تحدث أمس عن أعراف جديدة بالدستور في مكان، والتطبيق في مكان آخر