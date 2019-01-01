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الراعي امام المركز الماروني للتوثيق: الجمهورية تتزعزع بسبب أمور كثيرة
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في كلمة امام المركز الماروني للتوثيق والابحاث إلى ان " الجمهورية تتزعزع بسبب أمور كثيرة، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ تحدث أمس عن أعراف جديدة بالدستور في مكان، والتطبيق في مكان آخر
 
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