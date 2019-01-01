أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح ، بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨ قراراً حوّل بموجبه مبلغاً من خارج موازنة وزارة الاتصالات للعام ٢٠١٨ من الحساب المفتوح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية ولاسلكية الى حساب الخزينة العامة مبلغ وقدرهُ 100 مليون دولار ، وهذا المبلغ من واردات وزارة الاتصالات المخصصة في موازنة العام ٢٠١٨ لتغذية حساب الخزينة العامة وذلك عن العام ٢٠١٨.



وحوّل أيضاً من خارج موازنة وزارة الاتصالات للعام ٢٠١٨ من الحساب المفتوح بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان بأسم المديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية ولاسلكيةالى حساب الخزينة العامة مبلغ وقدره 75 مليار ليرة لبنانية ، وهذا المبلغ من واردات وزارة الاتصالات المخصصة في موازنة العام ٢٠١٨ لتغذية حساب الخزينة العامة وذلك عن العام ٢٠١٨.