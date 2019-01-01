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الاربعاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:24 م
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الحاج حسن: الاقفال الموقت لـ”ميموزا” هدفه تصحيح الاوضاع
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن، ان الإقفال الموقت لمصنع 'ميموزا” كان بهدف التنبيه لاتخاذ الإجراءات المناسبة وليس لمجرد الإقفال”.
وقال: 'المنطق يقول، إن عملية إعادة فتح المصنع هي بهدف إعطاء فرصة ليقوم بتصحيح وضعه والإلتزام بالشروط”.
وأوضح ان 'قراري الإقفال، الصادرين عن الوزارة وعن القضاء، منفصلان ولا يؤثر أحدهما على الآخر”، مؤكدا اننا 'لا نهدف إلى إقفال المصانع وأن الإقفال الموقت هو لتصحيح الأوضاع”.
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