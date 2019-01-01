الاربعاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:57 م
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الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر يوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية مما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 حزيران.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1277.6 دولار للأوقية.

وقال يويتشي إيكميزو مدير فرع طوكيو في بنك آي.سي.بي.سي ستاندرد إن القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي ولذا يقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب مضيفا أن موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم دفعت المعدن النفيس للارتفاع أيضا.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.9 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 787.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1244.60 دولار للأوقية
 
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