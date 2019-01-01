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الاربعاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:51 ص
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لبنان
سليمان: هل المطلوب انعقاد القمة الاقتصادية من دون حكومة؟
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
غرد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر"، بالقول: "هل المطلوب انعقاد القمة الاقتصادية من دون حكومة و(أو) التمهل في تشكيلها حتى اسقاط مقررات سيدر لإفشال الدولة وإفقار الشعب اللبناني؟"
المصدر :
mtv
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