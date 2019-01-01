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سليمان: هل المطلوب انعقاد القمة الاقتصادية من دون حكومة؟
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
غرد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر"، بالقول: "‏هل المطلوب انعقاد القمة الاقتصادية من دون حكومة و(أو) التمهل في تشكيلها حتى اسقاط مقررات سيدر لإفشال الدولة وإفقار الشعب اللبناني؟"
المصدر : mtv
 
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