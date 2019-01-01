A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تواجه أسعار النفط صعوبة في استئناف ارتفاعها بقوة في آسيا في أجواء من الشكوك بشأن الاقتصاد الأميركي والفائض في العرض المفرط.



وحوالى الساعة 04،30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم شباط 24 سنتا ليبلغ 42،77 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كذلك ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم شباط 12 سنتا إلى 50،35 دولارا.





وكانت أسعار النفط خسرت الإثنين أكثر من 6 في المئة من قيمتها ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، بالتزامن مع انخفاض كبير لبورصة نيويورك.



وقالت مارغريت يانغ يان المحللة في مجموعة "سي ام سي ماركيتس" إن "المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والشكوك السياسية الصادرة عن البيت الأبيض بشأن التجارة وسياسته حول الحدود، تشكل عوامل خطر".

وتعاني أسواق الخام من تخمة في العرض وضعف في الطلب بسبب احتمالات تباطؤ اقتصادي عالمي، بدءا بالولايات المتحدة. ويمكن أن تسجل الأسعار تراجعا أكبر على الرغم من جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركائها لدعمها عبر خفض الإنتاج.

المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر