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المحروقات الى مزيد من الانخفاض...وهذا ما وصلت اليه الاسعار
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
سجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا صباح اليوم، حيث تراجع سعر صفيحة البنزين الـ95 أوكتان 400 ليرة والـ98 أوكتان 500 ليرة والديزل 500 ليرة والغاز 200 ليرة.

وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:

- بنزين 95 اوكتان: 22500 ليرة
- بنزين 98 اوكتان: 23100 ليرة
- الديزل: 16800 ليرة
- الغاز: 13100 ليرة
المصدر : lbc
 
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