A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال حلّقت الطائرات الحربية للعدو الاسرائيلي في الاجواء اللبنانية الجنوبية بشكل مكثف، وعلى علو منخفض فوق مدن صيدا وصور والنبطية مع القائها قنابل حرارية، ونفذت غارات وهمية على مستوى منخفض فوق مناطق الجنوب والساحل من صور وصولا الى صيدا.



وأظهرت لقطات فيديو البالونات الحرارية التي القتها الطائرات الحربية المعادية فوق الاجوء اللبنانية الجنوبية.



يأتي ذلك بالتزامن مع ما اعلنته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري من أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ في محيط دمشق.



مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفت لقناة 'العربية الحدث” الى أن الغارات إلاسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة إيرانية ومواقع لحزب الله في ريف دمشق، متحدثا عن وجود بوارج حربية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية الجنوبية.



الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال ردم الحفريات التي احدثها تفجير النفق المزعوم قبالة بلدة راميا الحدودية وسط مراقبة حثيثة ينفذها جنود اليونيفيل الغانية على الجانب اللبناني من الحدود.



تزامنا، رفع جيش العدو منطاد تجسس فوق الجدار الذي يفصل مستعمرة المطلة عن بلدة كفركلا. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر