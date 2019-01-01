الاربعاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:25 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
غارات اسرائيلية وهمية فوق مناطق الجنوب اللبناني
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
حلّقت الطائرات الحربية للعدو الاسرائيلي في الاجواء اللبنانية الجنوبية بشكل مكثف، وعلى علو منخفض فوق مدن صيدا وصور والنبطية مع القائها قنابل حرارية، ونفذت غارات وهمية على مستوى منخفض فوق مناطق الجنوب والساحل من صور وصولا الى صيدا.

وأظهرت لقطات فيديو البالونات الحرارية التي القتها الطائرات الحربية المعادية فوق الاجوء اللبنانية الجنوبية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما اعلنته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري من أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ في محيط دمشق.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفت لقناة 'العربية الحدث” الى أن الغارات إلاسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة إيرانية ومواقع لحزب الله في ريف دمشق، متحدثا عن وجود بوارج حربية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية الجنوبية.

الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال ردم الحفريات التي احدثها تفجير النفق المزعوم قبالة بلدة راميا الحدودية وسط مراقبة حثيثة ينفذها جنود اليونيفيل الغانية على الجانب اللبناني من الحدود.

تزامنا، رفع جيش العدو منطاد تجسس فوق الجدار الذي يفصل مستعمرة المطلة عن بلدة كفركلا.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٦ كانون الاول ٢٠١٨ - عون: البعض يخلق تقاليد وأعرافا جديدة في التأليف »
٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ - عون في اتصال اجرته معه جريدة المستقبل: لم افهم ما هي »
٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ - حاصباني :عسى ان يضيىء ميلاد المسيح طريق لبنان نحو »
٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ - كيدانيان: مستاء لما وصلت اليه الامور »
٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ - ابراهيم التقى وفدا من جمعية أصدقاء المعوقين »
٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ - الاحتلال يبدأ بردم حفريات من مخلفات تفجير النفق قبالة »
٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ - بري هنأ عون والرؤساء السابقين بعيد الميلاد »
٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ - بري أبرق الى الملك السعودي معزيا »