الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عون: البعض يخلق تقاليد وأعرافا جديدة في التأليف A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال فيما كان من المتوقع ولادة الحكومة قبيل الأعياد، مر عيد الميلاد مع عرقلة جديدة، علل اسبابها رئيس الجمهورية ميشال عون من الصرح البطريركي في بكركي بقوله إنها معركة سياسية تحكمها تغييرات في التقاليد والأعراف.



هذا الموقف عبر عنه بعد أن قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمامه، خلال الخلوة التي جمعتهما وخلال التقاط الصورة التذكارية، إن اللبنانيين كانوا ينتظرون ان تكون العيدية ولادة الحكومة.



وقال عون: 'نعيش أزمة تأليف الحكومة، صلوا لكي تحل الصعوبات. يبدو أن البعض يخلق تقاليد جديدة في تأليف الحكومة لم نألفها سابقا ونحتاج لبعض الوقت لإيجاد الحلول لها”.



بعد ذلك، ترأس البطريرك الراعي قداس الميلاد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية في كابيلا القيامة، بمشاركة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور اينان سانتوس، وبحضور اللبنانية الأولى ناديا عون وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات.



وتوجه البطريرك الراعي في عظته الى اللبنانيين بجملة دعوات وصلوات من أجل الاستقرار في لبنان و بتأليف حكومة جديدة، والسلام في بلدان الشرق الأوسط، وعودة جميع النازحين واللاجئين إلى أوطانهم .



ودعا البطريرك الراعي السياسيين الى التوقف عن ابتزاز مؤسسات الدولة وسلب مالها العام وهدره، وعن قهر المواطنين وحرمانهم حقوقهم، مطالبا بجعل الدستور وحده قاعدة الحكم. واشار الى انه اذا دخلت الأنسنة الوزارات والإدارات العامة فترتدع عن السرقة والرشوة والهدر، وتتحرر من الفساد والمفسدين وطغيان السياسيين والمذهبيين.



وفي ختام القداس، قدم الراعي للرئيس عون وسام مار مارون، وهو الوسام الأرفع في الكنيسة المارونية، تقديرا لعطاءاته. كما منحه واللبنانية الأولى الأيقونة الإلهية للعائلة المقدسة، لمناسبة اليوبيل الذهبي لزواجهما. ثم تقبل عون والراعي التهاني بالعيد من المشاركين في القداس. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر