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الجمعة في ٢٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:53 م
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إقتصاد
العراق: سنوقف نقل النفط لإيران التزاماً بعقوبات أميركا
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٢٦ تشرين الاول ٢٠١٨
قالت مصادر صحافية في العراق إن بغداد ستوقف نقل النفط الخام بالشاحنات إلى إيران في نوفمبر امتثالاً لعقوبات أميركية.
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