قالت مصادر صحافية في العراق إن بغداد ستوقف نقل النفط الخام بالشاحنات إلى إيران في نوفمبر امتثالاً لعقوبات أميركية.





المصدر : العربية

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