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العراق: سنوقف نقل النفط لإيران التزاماً بعقوبات أميركا
 
 
 
 
 
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٢٦ تشرين الاول ٢٠١٨
 
قالت مصادر صحافية في العراق إن بغداد ستوقف نقل النفط الخام بالشاحنات إلى إيران في نوفمبر امتثالاً لعقوبات أميركية.
المصدر : العربية
 
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