الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد نواب "المستقبل" يتقدمون باقتراح قانون معجل لالغاء الرسم المقطوع على المؤسسات الصغيرة والافراد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تقدم عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي والنواب: ديما جمالي ورولا الطبش ومحمد سليمان، وبدعم من الرئيس سعد الحريري، باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء الرسم المقطوع السنوي على المؤسسات الصغيرة والافراد كالمهندسين والمحامين وغيرهم في المهن الحرة والتي كانت تتراوح قيمته ما بين خمسين الفا وصولا الى مليوني ليرة لبنانية، والتي تشكل عبئا وضغطا اضافيا في ظل الظروف الاقتصادية والحياتية الصعبة.



في هذا السياق أشارت "النهار" الى ان الرسم المقطوع المفروض بموجب القانون رقم 173 عام 2000 على المكلفين بضريبة الدخل الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الفائت، شكل موضع نقاش اساسي في الفترة الماضية، استدعى تحركات واسعة من الهيئات الاقتصادية وأصحاب الاعمال والمهن الحرة، أفضت الى وقف تنفيذ هذا الرسم وتأجيله. واعتبرت النائبة الطبش "ان هذا القانون يجب ان يقر لان هذا الرسم يجب ان يتم الغاؤه نظرا الى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون والشركات. ولا يعقل ان يتم فرض رسم مقطوع على الاشخاص والشركات اللبنانية العاملة في لبنان وخارجه بغض النظر عن حجم أعمالهم ونتائجها المالية، وهذا ما لا يراعي العدالة الاجتماعية. من هنا، أتى اقتراح القانون المعجل المكرر بدعم من الرئيس سعد الحريري المقتنع بضرورة إلغاء هذا الرسم".



ولفتت الطبش الى ان "الاسباب الموجبة التي أوجبت فرض هذا الرسم في العام 2000 لم تعد متوافرة في سنة 2018 لا سيما في ظل الوضع القائم حاليا، مع تأكيدها ان المواطنين والشركات قد تحملوا جميعاً زيادة على الرسوم في الفترة الماضية وأهمها ما يتعلق برفع قيمة الضرائب المتوجبة على الارباح. من هنا أتى اقتراج القانون المعجل المكرر الذي يرمي الى الغاء الرسم المنصوص عنه في المادة 29 من القانون 173 تاريخ 14/02/2000".

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