الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد أبو صقر: المصرف المركزي منع انفجار الأزمة بفعل سياسته النقدية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دحضاً للحملات المتتالية التي تعرّض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في الفترة الأخيرة، ذكّر المدير العام السابق لوزارة المالية حبيب أبو صقر بدور مصرف لبنان في الحلول المانعة لانفجار الأزمة المالية العالمية عام 2008 في لبنان، "أو المؤجلة له بفعل سياسته النقدية والمصرفية التي كانت منذ العام 1993 ولا تزال ترتكز على تقوية موجوداته من العملة الأجنبية، وكذلك السعي إلى تعزيز موجودات القطاع المصرفي لأن لبنان الذي لا يملك أي موارد طبيعية ويرتكز اقتصاده على قطاع الخدمات المتغير بطبيعته والمتأثر بعوامل داخلية وخارجية عدة، يجب أن يستند في اقتصاده على أرض صلبة ودفاعات ذاتية ليتمكن من تأمين الاستحقاقات والضرورات للبلاد ومنها تمويل حوالي 85 في المئة من استيرادات البلاد، وتسديد نفقات الدين العام وكلفة التدخل لاستقرار النقد منعاً لانهيار قدرات المواطن".



وأوضح أنه "كان من المنطقي ان يكون لبنان أول ضحايا الأزمة المالية خصوصاً أنه كان أعلى مرتبة من اليونان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، بل ما جرى كان العكس، فالثقة التي اكتسبها مصرف لبنان في تغلّبه على أزمات شديدة سابقة وتحصّنه باحتياطات رادعة، ترجم على أرض الواقع نمواً لافتاً في القطاع المالي".



أضاف "بلغت موجودات المصارف في تلك الفترة نحو 114 مليار دولار أي ما يوازي ثلاث مرات ونصف مرة قيمة الناتج الإجمالي الداخلي، وازدادت الودائع في المصارف من العام 2008 الى العام 2009 بأكثر من 30 في المئة ونحو نصف الزيادة من غير المقيمين ليدلّ ذلك إلى ثقة الخارج بالقطاع المصرفي اللبناني، كذلك حصل انخفاض في نسبة الدولرة في تلك الفترة بنحو 10 في المئة".



وإزاء تخبّط المصارف العالمية في نقص السيولة، "حَرِص مصرف لبنان على التزام المصارف اللبنانية المعايير الدولية التي حدّدتها اتفاقية بازل 1 آنذاك بنسبة 8 في المئة، فبلغت يومها في المصارف اللبنانية 20 في المئة" على حدّ قول أبو صقر الذي أوضح في شأن المؤونات لمواجهة مخاطر التسليفات المحدّدة بـ 3.5 في المئة، أن "المصارف اللبنانية لم تتجاوزها فيما رصدت لها 3 في المئة في اليونان في حين قدّر البرلمان الأوروبي في أيلول 2015 نسبة القروض ذات المخاطر بـ 43.50 في المئة في اليونان و50 في المئة في قبرص".



أضاف "كما أن مصرف لبنان عمل على أن يكون الدين العام في معظمه داخلياً ليتمكن من السيطرة عليه، في حين كان 75 في المئة منه في اليونان في أيادٍ أجنبية ما جعل الحكومة اليونانية في موقف ضعيف في مفاوضات الاقتراض. وأضيفت إلى هذه العوامل الصدقية الكبيرة التي حصل عليها لبنان في تقيّده الدقيق بسداد مستحقات الدين العام في مواعيدها. أثناء الحرب، كنا نتعرّض لخطر حقيقي في الانتقال بين المناطق لترتيب آليات السداد في مواعيدها، فيما دول أخرى ليست لديها صعوباتنا قلمّا كانت تتصرّف بهذه الدقة في تسديد ديونها، واليوم عندما يعرض لبنان إصداراً لدين عام بمبلغ معيّن تأتيه عروض بأضعاف ما يطلب".



في المقلب الآخر، لفت أبو صقر إلى أن "مصرف لبنان كان يستبق المخاطر المحتملة فحظر مثلاً منذ 1999 على المصارف والمؤسسات المالية على أنواعها سلوك سياسات في التسليف قد تكون مجزية وإنما محفوفة بالمخاطر كمثل منعها من تمويل أي ديون معقودة في الخارج مهما كانت العملة المعقودة بها إلا ضمن حدود معينة وشروط مؤكدة، ولو لم يكن هذا المنع قائماً لكانت المصارف والمؤسسات اللبنانية المتورطة في ديون مع الخارج قد اجتاحتها الأزمة المالية كما اجتاحت غيرها".



ولم يغفل الاشارة إلى أنه "ترتبت على مصرف لبنان في تحصين ذاته والقطاع المصرفي باحتياطات وقدرات كافية، تكلفة تحملها ويتحملها الاقتصاد الوطني والمالية العامة أسوة بكل مشكلة تستوجب تكلفة لمعالجتها، وإنما يجب الحكم على صحة هذه السياسة وصوابيتها وفعاليتها ونتائجها، مقارنة بتكلفات وتضحيات أخرى مادية واجتماعية كانت ستحصل فيها لو جرى اعتماد سياسات بديلة، ولنا في الواقع اليونان خير مثال على ذلك".



وختم "كانت السياسة النقدية لمصرف لبنان قد أبعدت الى حين عن اللبنانيين كأساً مرّة ذاقها اليونانيون، فيجب أن يكون ذلك دافعاً لمباشرتنا بالمعالجة الجذرية من دون إبطاء. علماً أن درب الإصلاح طويل نسبياً ويقتضي سلوكه بوسائل تناسب واقعنا، مترافقاً مع تضحيات جدية لإزاحة هذا الكابوس من المديونية العامة الذي يستنفد طاقاتنا ويعرقل طموحاتنا". (المستقبل)

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