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وزير الطاقة السعودي: الشركات التي قاطعت مستقبل الاستثمار «اتصلت لتعتذر»
 
 
 
 
 
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٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم (الخميس)، أن «الشركات التي قاطعت مبادرة مستقبل الاستثمار، اتصلت لتعتذر».

وأوضح الفالح خلال مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، أنه تم الاتفاق مع روسيا على تمديد اتفاق المحافظة على استقرار سوق النفط.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط. وتابع: «لا يمكنني أن أعطيكم ضماناً، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين»، وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريباً إلى 11 مليون برميل يومياً من 10.7 مليون حالياً، مؤكداً أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً.

وقال الفالح في تصريحات بثها التلفزيون السعودي، إنه يعتقد أن الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة.
المصدر : الشرق الأوسط
 
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