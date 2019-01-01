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الخميس في ٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
تأكيدات ولي العهد ترفع البورصة السعودية
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٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨
حقق مؤشر البورصة السعودية ارتفاعا، الخميس، بعد تأكيدات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمضي قدما في الإصلاحات وتوقعاته بشأن النمو.
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" 4.3 في المئة وقت الإغلاق آخر أيام الأسبوع.
واستعادت البورصة السعودية كافة خسائرها تقريبا منذ مقتل الصحفي السعودي خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتعد السوق المالية السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد ولي العهد السعودي في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض الأربعاء، المضي قدما في خطط الإصلاح وتعزيز النمو في البلاد.
وأضاف أن بلاده ستكون مختلفة تماما خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن الأرقام تتحدث عن التقدم الاقتصادي الكبير في السعودية.
وأوضح أن ميزانية العام القادم للمملكة ستتخطى الترليون دولار، وأن الرواتب ستشكل 45 بالمئة من ميزانية 2019.
وقال إن قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى 400 مليار دولار بنهاية عام 2019، لافتا إلى مواصلة الإصلاحات والإنفاق على البنية التحتية.
وتوقع ولي العهد السعودي تحقيق بلاده نموا اقتصاديا بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام، مؤكدا أن المملكة ماضية قدما في الحرب على التطرف والإرهاب.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد طرح في العام 2016 خطة اقتصادية إصلاحية تحت مسمى "رؤية 2030"، تعتمد على الاستثمارات في مجالات الترفيه والنقل وغيرها.
المصدر :
skynews
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