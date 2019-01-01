أكد وزير الإقتصاد رائد خوري في حديث لـmtv "أننا اتخذنا قراراً في وزارة الإقتصاد بالتصعيد في قضية عدادات المولدات ولن نكتفي بمحاضر الضبط وهناك أصحاب مولدات يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون".



وأضاف: "هناك جرائم إحتيال وإساءة أمانة يرتكبها أصحاب المولدات ووجهنا كتاباً لوزير العدل للطلب من النيابات العامة التحرّك لاستدعائهم للتحقيق معهم".