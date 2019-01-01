العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
ترمب يهاجم الإعلام.. "أصبح الأمر قبيحاً طهروا أنفسكم!"
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
الشامسي: الاستثمار في الانسان يُعزّز مسيرة التنمية
السيسي: مصر ستوقع 11 مذكرة تفاهم مع السودان
خوري: سنصعّد بوجه أصحاب المولدات... وهذا ما سنفعله
النيابة العامة السعودية: نيّة مسبقة بقضية مقتل خاشقجي
انعقاد أول اجتماع لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية
عون متسلما مطالب المية ومية: الوضع قيد المعالجة لإزالة أسباب الإضطرابات
بالصور.. بَرَد تشرين غطى شوارع العاصمة!
من معراب إلى افرام... وتغريدة جديدة
جنبلاط: صار بدها سفينة نوح
سرحال يرد على وهاب: تشبه كيس الفحم .. وكن حذراً فالسلاح يجرح!
عدوان: لإبقاء القضاء بعيدًا من أي تدخلات
قوى الامن: تحديد مكان اجراء الامتحانات الخطية للمرشحين لرتبة رقيب
تركيا: معظم المتطرفين انسحبوا من المنطقة العازلة بإدلب
باسيل غادر إلى وارسو
جابر: معظم العقد أصبحت وراءنا
88 سوريا يستعدون للمغادرة
بو عاصي: ذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع يؤدون دورا أساسيا
صفقات بقيمة 56 مليار دولار في مؤتمر الرياض
رفض طعن ساركوزي على قرار محاكمته
الدفاع التركية: تركيب منظومات "إس 400" يبدأ في تشرين الاول 2019
السيسي إلى الخرطوم لقمّة مع البشير
مفوضية الإعلام في “التقدمي” تطالب بإنصاف الصحافيين في المؤسسات المقفلة
زعيما كتلتي الديموقراطيين في الكونغرس يتهمان ترامب "بالتغاضي عن العنف"
أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا
جلسة لفرعية اللجان الاثنين لدراسة قانون زراعة القنب
واكيم: “عطونا يلي بدكن ياها”
الذهب ينخفض مع تراجع الإقبال بفعل صعود الدولار
عبد الله: ننوه باعادة انشاء المختبر المركزي في وزارة الصحة
الخميس في ٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:25 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
إقتصاد
خوري: سنصعّد بوجه أصحاب المولدات... وهذا ما سنفعله
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨
أكد وزير الإقتصاد رائد خوري في حديث لـmtv "أننا اتخذنا قراراً في وزارة الإقتصاد بالتصعيد في قضية عدادات المولدات ولن نكتفي بمحاضر الضبط وهناك أصحاب مولدات يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون".
وأضاف: "هناك جرائم إحتيال وإساءة أمانة يرتكبها أصحاب المولدات ووجهنا كتاباً لوزير العدل للطلب من النيابات العامة التحرّك لاستدعائهم للتحقيق معهم".
المصدر :
mtv
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا
»
٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- الذهب ينخفض مع تراجع الإقبال بفعل صعود الدولار
»
٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
- السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي لضمان توازن
»
٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
- بن سلمان: عمل رائع يقوده الحريري لاستعادة صدارة لبنان
»
٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
- شقير: البلاد غير قادرة على التحمّل إلى الشهر المقبل
»
٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
- مكاسب روسيا من ارتفاع النفط
»
٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
- إستقرار أسعار خام برنت بعد خسائر ثقيلة
»
٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
- تراجع سعر البنزين بنوعيه وارتفاع سعر المازوت
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا