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الذهب ينخفض مع تراجع الإقبال بفعل صعود الدولار
 
 
 
 
 
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٢٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
هبط الذهب مع تشجع المستثمرين على جني الأرباح بعدما ارتفع الدولار وبعد أن قاد هبوط الأسهم المعدن الأصفر إلى بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وفي الساعة 1746 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1228.75 دولار للأوقية (الأونصة). وأمس الثلاثاء، لامس أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو تموز عند 1239.68 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1232.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1126.60 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1150.50 دولار خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.68 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 826.99 دولار للأوقية
 
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