برز في كلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جلسة نقاش مشتركة مع الرئيس المكلف سعد الحريري وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، حديثه عن لبنان ودور الرئيس الحريري بقوله:" نستطيع ان نرى عملا قويا ورائعاً جدا بقيادة دولة الرئيس في لبنان لاستعادة لبنان لصدارتها والانطلاق من ذاك المحل".



وقال ولي العهد السعودي: "انا اجزم بان جهود اخواننا في لبنان سوف تنجح بقيادة دولة الرئيس والقادة اللبنانيين".



وختم ممازحا: "إن الحريري باق يومين في السعودية فأرجوا أن ما طلعوا إشاعات أنه مخطوف".

