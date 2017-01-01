A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ساهم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بتحقيق إيرادات إضافية لروسيا، التي تشكل صادرات النفط نحو 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.



وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن صعود أسعار النفط من المتوقع أن يعود خلال العام الجاري على الميزانية الروسية بإيرادات اضافية تبلغ 1.099 تريليون روبل، ما يعادل نحو 16.9 مليار دولار.



واتجهت أسعار النفط نحو الارتفاع بعدما أبرمت دول من داخل وخارج منظمة "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية اتفاقا بنهاية عام 2016 لخفض الإنتاج، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في مطلع 2017، وتقرر تمديده إلى نهاية 2018.



وصعد برميل مزيج "برنت" من نحو 57 دولارا سجلها في مطلع عام 2017، إلى 76 دولارا يتم بها تداول برميل المزيج العالمي في الوقت الراهن.



وتتخوف الأسواق الآن من حدوث قفزة في أسعار النفط، عند خروج النفط الإيراني من السوق مع تطبيق العقوبات الأميركية على طهران في مطلع تشرين الثاني المقبل، وتطالب واشنطن منظمة "أوبك"، وعلى رأسها الرياض، بالتدخل وضخ كميات إضافية لمنع حدوث قفزات كبيرة في الأسعار. المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر