الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد إستقرار أسعار خام برنت بعد خسائر ثقيلة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقرت أسعار خام برنت بعد خسائر ثقيلة في اليوم السابق مع عودة التركيز إلى العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران.



وكان عقد أقرب استحقاق لخام برنت عند 76.52 دولار للبرميل، مرتفعا سنتا واحدا عن الإغلاق السابق.



وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 66.33 دولار للبرميل تحت وطأة تقرير معهد البترول الأميركي بارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام 9.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 19 تشرين الأول إلى 418.4 مليون برميل.



وانخفضت عقود الخام بين أربعة وخمسة بالمئة في الجلسة السابقة.



كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال أمس الثلاثاء إنه رغم تعطيلات المعروض المتوقعة جراء العقوبات الأمريكية على إيران التي تبدأ من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، فإن السعودية ستزيد جهودها من أجل "تلبية أي طلب يتبلور بما يكفل رضا المستهلكين."



ورغم هذا، قال المحللون إن الأسواق مازالت شحيحة بسبب العقوبات.



وقال بنك مورغان ستانلي الأميركي "سنرى برنت يصل إلى 85 دولارا للبرميل بنهاية السنة."



وفي الصين، أكبر مشتر لنفط إيران، من المقرر أن يوقف بنك كونلون تسوية المدفوعات مع طهران من الشهر القادم وفق ما قالت أربعة مصادر مطلعة لـ"رويترز".



يخضع كونلون لسيطرة الذراع المالية لمؤسسة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة، وهو القناة الرسمية الرئيسية لتدفقات الأموال بين الصين وإيران.



وفي ظل القطع العملي للعلاقات المالية بين البلدين من تشرين الثاني، فسيتعين على شركات النفط الصينية العثور على بديل لخام إيران.



كانت الصين اشترت 800 ألف برميل يوميا من إيران في آب، وهو مستوى الذروة للعام الحالي وفقا بيانات رفينيتيف أيكون. المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر