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الاربعاء في ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:36 ص
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إقتصاد
تراجع سعر البنزين بنوعيه وارتفاع سعر المازوت
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٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
تراجع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 200 ليرة و95 اوكتان 100 ليرة وارتفع سعر صفيحة المازوت 200 ليرة.
المصدر :
وطنية
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