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تراجع سعر البنزين بنوعيه وارتفاع سعر المازوت
 
 
 
 
 
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٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
تراجع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 200 ليرة و95 اوكتان 100 ليرة وارتفع سعر صفيحة المازوت 200 ليرة.
المصدر : وطنية
 
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