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السعودية تطمئن المستثمرين.. وأسعار النفط تتراجع
 
 
 
 
 
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٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها ستضخ المزيد من النفط عند الحاجة لتطمئن المستثمرين قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية الشهر المقبل.

ونزل خام القياس العالمي برنت 1.51 دولار للبرميل إلى 78.32 دولار بانخفاض 1.9 بالمئة وهو ما يقل عن المتوسط المتحرك لخمسين يوما للمرة الأولى في شهرين. وانتعش الشعر لاحقا إلى حوالي 78.40 دولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش.

وفقد الخام الأمريكي الخفيف 1.27 دولار ليسجل 68.09 دولار.
يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وتقول واشنطن إنها تريد وقف صادرات طهران.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر استثماري في الرياض يوم الثلاثاء إن سوق النفط في ”وضع جيد' وإن السعودية تأمل أن توقع أوبك ومنتجو النفط الآخرون اتفاقا في ديسمبر كانون الأول لتمديد التعاون في مراقبة سوق النفط وتحقيق استقرارها.

وأضاف الوزير أنه لن يستبعد إمكانية زيادة السعودية الإنتاج بين مليون ومليوني برميل يوميا عن المستويات الحالة مستقبلا.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة ستستغرق ثلاثة أشهر للوصول إلى طاقة إنتاج النفط القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا اقتضت الحاجة.
المصدر : Reuters
 
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