هبطت الأسهم الأوروبية بشدة في ختام تعاملات يوم الثلاثاء مع تعرض الأسواق لضغوط جراء نتائج شركات جاءت مخيبة للآمال، خاصة في قطاع التكنولوجيا، فضلا عن مخاوف سياسية بينها ما يتعلق بالميزانية الإيطالية.



وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لليوم الخامس على التوالي ليغلق منخفضا 1.6 بالمئة عند أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2016، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة ليصبح أيضا عند أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2016.



وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض بلغ 3.7 بالمئة بعد نتائج غير مشجعة من ايه.إم.إس التي تورد الرقائق لأبل وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس.