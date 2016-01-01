الثلثاء في ٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:57 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أسهم أوروبا تتجه صوب أدنى مستوى في عامين مع تعرضها لضغوط
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
هبطت الأسهم الأوروبية بشدة في ختام تعاملات يوم الثلاثاء مع تعرض الأسواق لضغوط جراء نتائج شركات جاءت مخيبة للآمال، خاصة في قطاع التكنولوجيا، فضلا عن مخاوف سياسية بينها ما يتعلق بالميزانية الإيطالية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لليوم الخامس على التوالي ليغلق منخفضا 1.6 بالمئة عند أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2016، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة ليصبح أيضا عند أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2016.

وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض بلغ 3.7 بالمئة بعد نتائج غير مشجعة من ايه.إم.إس التي تورد الرقائق لأبل وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس.
المصدر : Reuters
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - السعودية تطمئن المستثمرين.. وأسعار النفط تتراجع »
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - الحريري: المجتمع الدولي متحمس لتنفيذ المشاريع التي »
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - البخاري: ولي العهد سيكشف عن صفقة مهمة »
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - إطلاق منصة للاستثمار العقاري برعاية الحريري »
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - السعودية.. 25 اتفاقية بمبادرة مستقبل الاستثمار تفوق 50 »
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - إرتفاع الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية »
٢٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - إرتفاع الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية »
٢٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - روما تتمسك بميزانيتها »