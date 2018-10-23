أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه على جميع الأفرقاء السياسيين أن يفكروا بلبنان وبمصلحة البلد قبل أن يفكروا بالأحجام.



الرئيس الحريري وخلال حفل عشاء اقامه على شرفه رئيس رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف في دارته بالرابية قال اذا عملنا جميعا معا سنخرج من هذه الازمة لافتا الى انه سيبقى إلى جانب رجال الأعمال اللبنانيين وإلى جانب كل لبناني يريد أن يطور نفسه.



من جهته اشاد صراف بدور الرئيس الحريري لافتا الى ان الحكومة المقبلة بحاجة الى عناصر بشرية ذات كفاءة، توحي بالثقة وتملك رؤية وتحول الأزمة إلى فرصة.



واشار الى ان الثقة تعيد لبنان ليكون مجددا مقصدا لكل الشركات الدولية، وتفتح أبواب الاستثمار وفرص العمل.