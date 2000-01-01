الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد إطلاق منصة للاستثمار العقاري برعاية الحريري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إفتتحت اليوم، منصة للاستثمار العقاري اللبناني تحت إسم "ليغاسي وان" في البيال - سن الفيل بمبادرة من نمير قرطاس ومسعد فارس وبالإشتراك مع "لوسيد إنفستمنت بنك" ممثلا برئيس مجلس إدارته وائل الزين وذلك برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائبة رولا الطبش الجارودي، وحضور الرئيس فؤاد السنيورة،النائب ياسين جابر، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير، السفير الياباني في لبنان ماتاهيرو لماغوشي، ممثلة عن السفير السعودي وليد البخاري، نائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، ممثلين عن سفارتي إيران والهند وعن وزراء المالية والخارجية والعمل و وعدد من أصحاب المصارف بالإضافة إلى مهتمين.

قرطاس

قدم الحفل الإعلامي روني ألفا، أكد بعده قرطاس أن "المبادرة أتت بعد تراجع مضطرد في السوق العقاري اللبناني عموما وفي سوق الشقق الفخمة في بيروت الكبرى، خصوصا وبعد النتائج الإقتصادية والإجتماعية للأوضاع في سوريا واليمن إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية في أغلب البلدان التي يتواجد فيها اللبنانيون".

وأضاف: "المطورون العقاريون على استعداد اليوم لتقديم أسعار تحفيزية وهم على أتم الإستعداد للاستثمار في مبادرة خلاقة ومضمونة تستهدف شققا اختيرت بعناية من قبل فريق مخضرم".

فارس

من جهته، أكد فارس أن "أزمة العقار تنسحب على أكثر من سبعين مهنة وقطاع مرتبط به"، مؤكدا أن "تشجيع حاكم مصرف لبنان بالمضي في هذه المبادرة كان الحافز من وراء تأسيس هذه المنصة التي ينتظر منها تنشيط حركة بيع وشراء الشقق السكنية في منطقة بيروت الكبرى في مرحلة أولى وفي كل المناطق اللبناية في مراحل لاحقة".

واشار فارس أن "دراسات تفصيلية على مستوى التسويق أنجزت في الولايات المتحدة أميركا الجنوبية، أفريقيا، أوستراليا، وأوروبا وكندا أظهرت أن المغتربين اللبنانيين الذين تركوا لبنان بين عامي 1975 وال 2000 ما زالوا على تواصل مع بلدهم الأم ويملكون معلومات تفصيلية عن السوق العقاري ويزورون لبنان بشكل منتظم ويتحينون الفرص المناسبة للتملك فيه".

الزين

وكانت كلمة للزين الذي "أوضح أن المصرف سيقوم بأعمال جمع التمويل المطلوبة للمنصة الإستثمارية المذكورة والإشراف عليها. وتم لهذه الغاية الإستحصال من هيئة الأسواق المالية على الموافقة بتسويق أسهم ذات أولوية بقيمة 75 مليون دولار للمستثمرين اللبنانيين المؤهلين وسندات دين بقيمة 250 مليون دولار معروضة بشكل أساسي على المصارف اللبنانية بالإضافة إلى أي مساهم آخر، خصوصا من غير اللبنانيين ما مجموعه 325 مليون دولار".

وأضاف الزين: "لقد وضعنا نظام حوكمة شاملة من ناحية مجلس الإدارة ولجنة الإستثمار كما من ناحية مذكرات الإستثمار للأسهم وسندات الدين تحدد بوضوح شديد حقوق المساهمين كما سهرنا على تطبيق حوكمة رشيدة وإشراف مالي يراعي تحقيق الإمتثال الكامل مع الأنظمة والتعاميم المرعية الإجراء".

عالم

وتوالى على الكلام محمد عالم ممثلا "عالم وشركاه للمحاماة" الذي شرح "مراحل ولادة المشروع واستحواذه على كل المعايير والمتطلبات القانونية"، مشيرا إلى أن "المطلوب ورشة تشريعية تتيح إنشاء صناديق بالمعنى القانوني تكون رافعة لمراحل مقبلة في قطاعات متنوعة تتعلق بالإقتصاد الوطني".

شقير

من جهته، أكد شقير أن "الهيئات ستكون إلى جانب هذه المبادرة، خصوصا أن هذه المنصة ستتيح المساهمة في حل جزء من أزمة القطاع العقاري المتشعبة جدا والتي تطال بالعمق الإقتصاد الوطني بكل تفرعاته"، مشيرا إلى ان "تجليات الأزمة تكمن في جمود المبيعات وتوقف الإستثمار بشكل شبه كلي وتوقف القروض المدعومة فضلا عن الديون المتراكمة للمصارف والتي تزيد على 18 مليار دولار".

وأضاف: "ما نراه ونسمعه من القوى السياسية التي تتصارع من أجل حقيبة وزارية يظهر حقيقة أن اللبنانيين في واد والسياسيين في واد آخر"، وقال: "نطالب بإلحاح بتشكيل حكومة الآن، حكومة مبادرة خلاقة على صورة القطاع الخاص والمواطن اللبناني".

جابر

بدوره، شدد جابر على "أن هذه الخطوة قد تساعد على التخفيف من الأزمة التي يعيشها القطاع العقاري"، معربا عن إعتقاده "أن لا أحد يتوقع بأن هذه المنصة الإستثمارية بإمكانها إيجاد حل لكل مشاكل القطاع العقاري"، وأن "لبنان بحاجة إلى المزيد من هذه المبادرات التي تعزز الثقة به وبإقتصاده".

وأضاف: "أشارك مؤسسي هذه المنصة الإستثمارية ثقتهم بمستقبل لبنان والقطاع العقاري فيه".

وختم آملا أن " نشهد قريبا ولادة الحكومة التي طال إنتظارها، والتي عليها أن تدرك وفي خلال الثلاثة أشهر الأولى بعد نيلها الثقة أنه عليها أن تأخذ سلسلة من القرارت الإصلاحية لكي تعزز ثقة العالم بها وبلبنان".

الطبش

من جهتها، أكدت الطبش أن "رئيس الحكومة وافق على رعاية هذه المبادرة نتيجة ثقته وإيمانه بالإستثمارات التي تشجع على النمو الإقتصادي وهذا يصب في خطة الحكومة ومؤتمر سيدر".

وأضافت: "نتمنى أن تكون المبادرة فرصة لتحقيق أهداف واسعة لحل أزمة الشقق المتعثرة في بيروت وضواحيها بهدف جذب رؤوس أموال عالمية".

وختمت قائلة أن المبادرة هذه "تستهدف شريحة كبيرة من اللبنانيين المقيمين في الخارج أي المغتربين وهذا هدف وروح الشركة التي تستهدف الإنتشار اللبناني في العالم من أجل تمسك اللبنانيين بجذورهم". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر