A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية لتتدعم جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالتوترات السياسية بين السعودية والقوى الغربية وعدم التيقن بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ومتاعب الميزانية الإيطالية.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1231.40 دولار للأونصة. وفي 15 تشرين الأول، لامس المعدن أعلى مستوى منذ 26 تموز عند 1233.26 دولار.



وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة لتسجل 1234.50 دولار للأونصة.



وقال دانييل هاينز المحلل في ايه.ان.زد "التوترات الجيوسياسية تتصاعد وهو ما أعاد بعض مشتريات الملاذ الآمن إلى سوق الذهب... المراكز المدينة تتعرض للتصفية على ما يبدو أيضا نتيجة لذلك."



وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1134.70 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 1135.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وصعد المعدن نحو أربعة بالمئة أمس الاثنين مع تخوف المستثمرين من أثر أي عقوبات جديدة على روسيا، المنتج الرئيسي للمعدن، حسبما ذكر محللو ايه.ان.زد في مذكرة بحثية.



وقالوا "خطط الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة أسلحة نووية مع روسيا قد تؤثر في نهاية المطاف على مبيعات البلاديوم في وقت تعاني السوق فيه من شح شديد في المعروض."



وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.68 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 825.60 دولار للأونصة. المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر