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أسعار النفط ترتفع
 
 
 
 
 
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٢٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
ارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي من المتوقع أن يقل فيه المعروض في الأسواق فور تنفيذ العقوبات الأميركية ضد صادرات إيران من النفط الخام.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لأقرب شهر استحقاق لخام برنت القياسي 79.88 دولار للبرميل في الساعة 0248 بتوقيت جرينتش مرتفعا عشرة سنتات عن الإغلاق السابق.

وعلى الرغم من اتفاق منظمة أوبك في حزيران على زيادة الإمدادات لتعويض النقص من المعروض من النفط الإيراني أشارت وثيقة داخلية راجعتها رويترز إلى أن أوبك تواجه صعوبة في زيادة الإنتاج لأن الزيادات في السعودية يقابلها نقص في إيران وفنزويلا وأنجولا.
المصدر : lbc
 
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