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وزير الاقتصاد الفرنسي لروما: احترمي قواعد منطقة اليورو
 
 
 
 
 
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٢١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إيطاليا الى احترام قواعد منطقة اليورو على صعيد العجز، مؤكدا أن فرنسا ستقدم التوضيحات التي طلبتها بروكسل في شأن موازنتها.

وصرح لو مير عبر قناة "فرانس 3": "أقول لاصدقائنا الايطاليين ان القواعد هي نفسها للجميع"، علما بأن موازنة روما للعام 2019 تتجاوز الضوابط الاوروبية.

واضاف "لدينا خيار سيادي، لقد اخترنا في شكل سيادي ان تكون لنا عملة مشتركة. الجانب المضاد لهذا الموضوع انه لا يمكنكم القيام باي شيء كما تشاؤون. عليكم أن تحترموا القواعد".
 
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