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روسيا تؤكد تعاونها الاستثماري المستمر مع السعودية
 
 
 
 
 
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٢١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
رحب صندوق الاستثمار الروسي المباشر في بيان له بالإجراءات الحاسمة التي اتّخذتها المملكة العربية السعودية نتيجة التحقيق الرسمي في قضية جمال خاشقجي لمعاقبة ومحاكمة المسؤولين.

ويُعرب صندوق الاستثمار الروسي المباشر عن دعمه القوي للإصلاحات الجذرية والتاريخية القائمة في المملكة العربية السعودية في ظلّ قيادتها، بما في ذلك، رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030 التي تتمتّع بأهمية كبيرة للشرق الأوسط والعالم ككل، بحسب ما ورد في صحيفة "المال".

وسيواصل صندوق الاستثمار الروسي المباشر والعديد من شركائه علاقات التعاون الاستثماري الوثيقة مع المملكة العربية السعودية لتعزيز صلات الشراكة والصداقة بين البلدين
 
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