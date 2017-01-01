الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد مشتريات الأجانب للعقارات التركية ترتفع 155% A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، شهد بيع 5662 عقارا للأجانب بزيادة 155% عن نفس الشهر من العام الماضي الذي اشترى الأجانب فيه 2250 عقارا، فيما انخفضت مبيعات العقارات الإجمالية بمعدل 9.2% على أساس سنوي لتسجل 127.3 ألف عقار، حسب ماء جاء على الموقع الإلكتروني للمعهد، الجمعة.



كانت تركيا قد أجرت تعديلا تشريعيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، بخفض قيمة العقارات التي يمتكلها الأجنبي وتمنحه حق الحصول على الجنسية التركية ، إلى 250 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، بدلا من مليون دولار فيما سبق.



وسيطر العراقيون على نحو 25% من العقارات التي اشتراها الأجانب بواقع 1351 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 538 عقارا، فالكويتيين بـ 360 منزلا، مقابل 160 في نفس الشهر من 2017 ،ومن بعدهم السعوديون الذين اشتروا 312 عقارا، وفي المركز الخامس الألمان الذين اشتروا 299 عقارا.



وجاء الأردنيون الثامن بعدما اشتروا 199 عقارا والقطريون في المركز الـ11 بـ 136 منزلا واليمنيون رقم 13 بـ 95 عقارا تلاهم الجزائريون بـ 80 عقارا، والفلسطينيون في المركز 15 بـ 73 عقار، ومن بعدهم اللبنانيون 67 عقارا والمصريون في المركز السابع عشر بـ67 عقارا.



وتصدرت اسطنبول المقاطعات التركية التي استهدفها الأجانب بشراء العقارات، إذ شهت بيع نحو 1800 عقار خلال سبتمبر/أيلول.



وبالنسبة للتسعة أشهر الأولى من العام، استحوذ العراقيون على نحو 20% من العقارات التي اشتراها الأجانب، إذ استأثروا بـ 4866 منزلا من بين 24.4 ألف منزل اشتراها الأجانب في تركيا، تلاهم الإيرانيون بـ 2197 منزلا ثم السعوديين بـ 1885 منزلا ومن بعدهم جاء الروس بـ 1443 عقار، ثم الكويتيين الذين اشتروا 1408 عقار، وفي المرتبة الخامسة الأفغانييون بـ 1272 عقارا.



وبصفة عامة، انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 9.2٪ في سبتمبر 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 127.3 ألف عقار، فيما أدى ارتفاع أسعار الفائدة بتركيا إلى تدني مبيعات المنازل بالرهن العقاري لتسجل 11.3 ألف عقار بانخفاض 72% عن نفس الشهر من العام الماضي.



ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 24% بدلا من 16.75%، للسيطرة على معدلات التضخم المتسارعة، والتي بلغت 25% في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ 15 عاما. المصدر : cnn عربية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر