الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد جولة ثانية من العقوبات الأميركية تضرب قلب الاقتصاد الايراني A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران والتي تبدأ بعد أسبوعين تضرب قلب الاقتصاد الإيراني من خلال تعطيل تدفق رأس المال الأجنبي الذي يأتي بالعملة الصعبة للبلاد في ظل استمرار انهيار عملة الريال المحلية.



إذاعة 'فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية والتي تبث من براغ، اعتبرت أنه بالنظر إلى تأثير الجولة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فإن الجولة الثانية من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد الإيراني وزيادة ارتفاع معدلات البطالة والفقر.



وعلى الرغم من أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اعتبر أن الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد صادرات النفط الإيرانية والتعاملات المصرفية الدولية ستكون غير فعالة، إلا أن الحقائق الاقتصادية ترسم صورة أكثر قتامة، بحسب تقرير الإذاعة.



أما الحرس الثوري الإيراني فبدأ بالبحث عن عملاء اقتصاديين جدد يصعب الشك فيهم لمواجهة العقوبات الاقتصادية الامريكية.



وقال إنه يمكن للعملاء تأسيس شركات بعيدة عن ايران في مناطق مثل شرق أسيا أو أميركا اللاتينية أو الجزر التي تعتبر مأوى للتهرب الضريبي وغسل الأموال .



وبحسب المصدر فان اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي في شانغهاي وهونغ كونغ بين عناصر من حزب الله والحرس الثوري وخبراء نفط إيرانيين ومجموعات من المافيا الصينية.



واضاف ان المافيات الصينية قادرة على تهريب أي كمية من النفط الإيراني الى الصين ثم تحويله الى منتجات بتروكيماوية وتصديره مجددا على اساس انه صيني الى بلدان مختلفة وتسليم ايران الأموال في أي مكان بالعالم وبالعملة التي تريدها. كما عقدت اجتماعات مع مافيا روسية .



ولفت المصدر إلى أن «فيلق القدس» حصل على إذن خاص من المرشد الأعلى علي خامنئي لهذا المشروع، وأن الحكومة الإيرانية باتت ملزمة بالتعاون في هذا السياق، وإذا نجح الأمر فإن إيران يمكنها الحصول على كل ما كانت تجنيه من العملة الصعبة عبر بيعها البترول بأسعار كانت تصل إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد سابقاً، لأن سعر النفط الآن في الأسواق يصل إلى نحو 80 دولاراً، وفي حال أخذ السماسرة والمهربون ثلث المبلغ ستحصل إيران على مبالغ أعلى مما كانت تأخذها سابقاً.

المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر