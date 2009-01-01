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الصين تسجل تباطؤا في نموها الاقتصادي إلى 6.5%
 
 
 
 
 
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١٩ تشرين الاول ٢٠١٨
 
سجلت الصين تباطؤا في نموها الاقتصادي إلى 6،5% في الفصل الثالث من السنة، أدنى مستوياته الفصلية منذ تسع سنوات، وفق الأرقام الحكومية الصادرة اليوم، فيما تشتد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتواصل الاستثمارات المراوحة.

وفي ظل الأوضاع القاتمة القائمة، بلغ إجمالي الناتج الداخلي لثاني أكبر قوة في العالم المستوى الذي توقعته مجموعة من 12 محللا استطلعتهم وكالة "فرانس برس".

وبذلك يكون النمو تباطأ بشكل واضح بعدما قاوم في الفصلين الأول (6،8%) والثاني (6،7%).

وهي أضعف وتيرة نمو للعملاق الآسيوي منذ الفصل الأول من العام 2009، حين طاولت الأزمة المالية الأسواق العالمية وأدت إلى إغلاق العديد من الأسواق في وجه الصادرات الصينية.

وإن كانت الأرقام الرسمية عن إجمالي الناتج الداخلي الصيني تقابل أحيانا بالتشكيك، إلا أن الأسواق العالمية تتابعها عن كثب.

كما أصدر "مكتب الإحصاءات الوطني" أرقاما أخرى تصب في الاتجاه ذاته.

فقد سجل الانتاج الصناعي أيضا تباطؤا في أيلول محققا نموا بنسبة 5،8% فقط بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، وهو تباطؤ يفوق توقعات الخبراء الذين استجوبتهم وكالة بلومبرغ (+6%)
 
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