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النفط يرتفع
 
 
 
 
 
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١٩ تشرين الاول ٢٠١٨
 
إرتفعت أسعار النفط اليوم بفعل إشارات على زيادة الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، على الرغم من أن الأسعار تتجه إلى الهبوط للأسبوع الثاني وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 79.61 دولار للبرميل بارتفاع 32 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، عن الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 68.91 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت واحدا بالمئة، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.4 بالمئة، ليصبح الخامان على مسار التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وقفزت مخزونات الخام الأميركية 6.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وللأسبوع الرابع على التوالي، بنحو ثلاثة أمثال الأحجام التي كان المحللون يتوقعونها وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء.
المصدر : وكالات
 
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