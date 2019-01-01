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الخميس في ١٨ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:29 م
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إقتصاد
تعاون بين بيل غيتس والمفوضية الأوروبية
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١٨ تشرين الاول ٢٠١٨
أطلقت المفوضية الأوروبية بالشراكة مع الملياردير الأميركي بيل غيتس صندوقا استثماريا بقيمة مئة مليون يورو لدعم تطوير تقنيات في مجال الطاقة النظيفة.
وأبرم مؤسس "مايكروسوفت" الملتزم بمكافحة التغير المناخي ورئيس شركة "بريكثرو إنرجي فنتشرز" بروتوكول اتفاق مع المفوضية الأوروبية لإنشاء "بريكثرو إنرجي يوروب" (بي اي اي).
وجاء في بيان صادر عن المفوضية أنه "من شأن هذا الصندوق الاستثماري المشترك أن يساعد الشركات الأوروبية الابتكارية على تطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة النظيفة وتسويقها".
وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية المكلّف بشؤون الطاقة إن "هذا الصندوق الاستثماري بقيمة مئة مليون يورو هو الأول من نوعه وهو أبصر النور بسرعة قياسية".
ويعنى الصندوق خصوصا بمشاريع تخزين الطاقة النظيفة والزراعة وخفض انبعاثات الكربون في مجالات النقل وإنتاج الطاقة والصناعات الثقيلة، ومن المرتقب أن يوضع قيد الخدمة في العام 2019.
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