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الحريري عرض وسفراء مجموعة الدعم لأبرز التطورات الاقتصادية والسياسية
 
 
 
 
 
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١٨ تشرين الاول ٢٠١٨
 
عقد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" اجتماعا مع سفراء وممثلين عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والتي تضم: الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وممثلي عدد من الصناديق والمؤسسات التنموية العاملة في لبنان.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التشاور الدائم مع دول مجموعة الدعم والمنظمات التي ساهمت في مؤتمر "سيدر"، حيث أطلع الرئيس الحريري الحاضرين على آخر التطورات الاقتصادية والسياسية، ولا سيما نتائج زيارة الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان الأخيرة إلى لبنان.

كما أطلع الرئيس الحريري المشاركين على آخر تطورات ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، منذ انعقاد مؤتمر "سيدر" وحتى اليوم، بما في ذلك القوانين التي أقرت خلال الجلسة التشريعية الأخيرة وتقدم سير العمل على هذا الصعيد.

وخلال الاجتماع، شدد ممثلو الدول والمؤسسات المشاركة على أهمية استقرار لبنان الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
 
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