الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد بعد الإفراج عن القس.. بومبيو يلمح برفع العقوبات عن تركيا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو الأربعاء عقب محادثات في أنقرة إن واشنطن ربما ترفع الآن عقوبات فرضت على تركيا أثناء الخلاف على توقيفها القس الأميركي أندرو برانسون.



وقال بومبيو للصحافيين خلال توقف طائرته في بلجيكا للتزود بالوقود "سيكون لدينا قرار بهذا الشأن قريبا، لكن بعض العقوبات التي فرضت كانت مرتبطة بشكل مباشر بالقس برانسون وهناك منطق الآن في رفع تلك العقوبات أيضا".



وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات استهدفت وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو ردا على قيام تركيا باعتقال ومحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة "الإرهاب".



وقضى برنسون ما مجموعه سنتين في السجن، وأفرج عنه مؤخراً.



ورحب ترمب بالإفراج عنه الذي اعتبر نافذة لأنقرة وواشنطن لإصلاح العلاقات المتوترة.



وكانت تركيا قد شهدت طلبا قويا لدى عودتها إلى سوق السندات العالمية اليوم الأربعاء، مع تجاوز طلبات الاكتتاب في سندات دولية قيمتها ملياري دولار لأجل ثلاث سنوات للمعروض، في إصدار مرتفع العائد يُنظر إليه كاختبار لاستعادة ثقة المستثمرين بعد أزمة العملة.



وانخفضت الليرة التركية نحو 35 بالمئة هذا العام متضررة من المخاوف بشأن سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع دبلوماسي مع الولايات المتحدة.



لكن هناك بعض مؤشرات على التعافي. وأطلقت محكمة تركية الأسبوع الماضي سراح قس أميركي كان يخضع للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.



والقس أندرو برانسون كان محور مواجهة دبلوماسية وساهمت عودته في دفع الليرة لأقوى مستوى لها في شهرين منذ ذروة الأزمة. المصدر : العربية.نت لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر