A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دشّنت أرامكو السعودية، مؤخرًا، مرفأ #ينبع الجنوبية التي ستُسهم في إضافة 3 ملايين برميل يوميًا إلى الطاقة التصديرية عبر الساحل الغربي. وقد شهدت الفرضة تحميل النفط الخام على أول ناقلة نفط عملاقة في 12 أكتوبر الجاري. وتضم الفرضة ساحة خزانات، ومرافق بحرية لاستلام وتخزين وتحميل النفط الخام العربي الخفيف والعربي الممتاز.



وأعرب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق، عبدالعزيز القديمي، عن تفاؤله بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن اكتمال ونجاح تشغيل فرضة ينبع الجنوبية بسلامة ومرونة هو دليل على كفاءة الشركة في الاستجابة لمتطلبات الأعمال، وكذلك فريق العمل الذي أظهر كفاءة ونجح في تدشين هذا المرفق.



من جهته أوضح المدير التنفيذي لخطوط الأنابيب والتوزيع والفرض في #أرامكو_السعودية، عبدالله المنصور، أن "بدء التشغيل الناجح لفرضة ينبع الجنوبية يُعد إضافة مُهمة في تعزيز مكانة أرامكو السعودية كأكبر منتج للطاقة المتكاملة والكيميائيات في العالم، واستمرار أنشطتها بطريقة آمنة وموثوقة مع الإلتزام بالمحافظة على البيئة بشكل مستدام".



يُشار إلى أنه تم تشغيل المرفأ وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات الهندسية لأرامكو السعودية، إذ جرى تحديث وتطوير وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وأنظمة التحكّم والتشغيل الآلي للطاقة بأحدث المواصفات. المصدر : العربية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر