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عون: نأمل أن تتشكّل الحكومة سريعاً
 
 
 
 
 
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١٧ تشرين الاول ٢٠١٨
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطورات التي استجدت خلال الساعات الماضية، والمواقف التي صدرت عن عدد من رؤساء الكتل النيابية حول التشكيلة الحكومية الجديدة.

وشدد الرئيس عون امام زواره على ان "الملف الحكومي له الاولوية في الوقت الراهن"، معربا عن امله في "ان تشكل الحكومة في اسرع وقت كي تنصرف الى مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمها التحديات الاقتصادية".

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع عدة. فقد استقبل الرئيس عون النائب السابق نعمة الله ابي نصر الذي اجرى معه جولة افق تناولت "التطورات السياسية الاخيرة، وحاجات منطقة كسروان، لا سيما مسألة تعيين محافظ كسروان وجبيل وانشاء الادارات في المحافظة". كما تطرق البحث الى "حقوق المغتربين بالاشتراك في الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا تمثيلهم في مجلس النواب، مع حق الاقتراع بالقنصليات".

وأشار ابي نصر إلى أنه شكر الرئيس عون "على الاهتمام الذي يوليه بحاجات منطقة كسروان ومتابعته الدقيقة لتحديث مرفأ جونية".

والتقى الرئيس عون، وفدا من موظفي مستشفى جزين الحكومي، الذي أطلع رئيس الجمهورية على "الصعوبات التي يمر بها المستشفى نتيجة الاشكالات الإدارية المستمرة منذ أشهر"، ولفت الوفد إلى أن "الموظفين لم يقبضوا رواتبهم وتعويضاتهم منذ أشهر، ما اضطرهم إلى إعلان الإضراب"، مطالبين ب"حل جذري لهذا الموضوع".

وأبدى الرئيس عون اهتماما بالمعلومات التي قدمها الوفد، وأجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية "لمعالجة الوضع القائم في المستشفى وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء"، لا سيما لجهة المحافظة على حقوق الموظفين الذين دعاهم إلى "متابعة عملهم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين وعدم توقف المستشفى عن العمل".
 
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