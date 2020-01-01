A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تمنى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ان يكون للعراق حكومة قريبا وان تنتقل عدوى التشكيل المتسارع حاليا في لبنان اليه ، آملا في ان يصبح تعبيرا "اللبننة" و"العرقنة" مرادفين للسلام والحوار ونموذجا يحتذى في سوريا.



وابدى باسيل، بعد لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، أمله، بعد فتح معبر نصيب ، ان تعطيهم الحدود بين العراق وسوريا المزيد من الاوكسيجين الاقتصادي، مؤكدا ان لبنان والعراق تغلبا على التطرف بفعل القدرة الثقافية والفكرية للشعب. وتمنى ان يكون هناك استقرار في البلدين للانتقال الى علاقات اقتصادية فاعلة.



وردا على سؤال عن الملف الحكومي، قال باسيل:" عدالة التمثيل تتحقق والقواعد والمعايير التي تجمع تتحقق وهذا ما يسمح للحكومة بقرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان تتشكل لنتمكن من اليوم ان نقول مبروك".



وأضاف ردا على سؤال عن وزارة العدل والقوات:" لا املك الصفة ولا نحن في المكان الذي يسمح بالدخول في هذه التفاصيل لكن الصورة واضحة امامي في هذا الاطار".



من جهته، اعتبر الجعفري ان التجارب في العلاقات بين العراق ولبنان جيدة والتشابهات كثيرة بين الشعبين، لافتا الى أن السعي جدي لفتح المعابر.



وعن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، راى الجعفري أن العملية جاءت مفاجئة وغريبة جدا، مؤكدا أنهم مع الحقوق الانسانية . وشدد على عدم التفريط في العلاقات بين الدول.

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