الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان بعد تجمع المياه في عدد من المناطق جراء الامطار... وزارة الاشغال توضح A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل ان فرق الصيانة التابعة للوزارة قد أنجزت أعمال التنظيف لكافة قنوات تصريف مياه الأمطار لا سيما الأوتوستراد الساحلي الشمالي وهي على أهبة الإستعداد والجهوزية لمُواكبة التطورات على الأرض ومُعالجة كافة نقاط تجمع الأمطار وبأقصى سرعة مُمكنة.





وأوضحت في بيان ان تجمع الأمطار وبشكل كثيف في منطقة انطلياس – جل الديب يعود بشكل أساس الى إنجراف الردميات الناتجة عن الحفريات القائمة على شبكة الطرق في المنطقة من قبل بعض الإدارات والمؤسسات العامة، وكذلك بعض أعمال ورش البناء حيث أن هذه الحفريات والورش لم تلتزم بالأصول والأنظمة المُحددة لناحية تأمين عوامل السلامة العامة وحفظ الورش وردميات الحفر، وبالتالي منع إنجرافها الى قنوات تصريف مياه الأمطار. ولفتت الى ان ذلك يعود للبلديات المُختصة والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية مُراقبة ومُتابعة مدى إلتزام هذه الورش والحفريات القائمة بالأصول المرعية الإجراء.





واشارت الى ان وزارة الأشغال والنقل قامت وبشكل سريع بمُعالجة نقاط التجمع المذكورة.





أما لناحية تجمع مياه الأمطار التي حصلت في منطقة الجية على أوتوستراد الجنوب، فإن فرق الوزارة كانت قد باشرت بأعمال التنظيف للأقنية والمجاري الصحية بدءًا من منطقة خلدة بإتجاه الأولي والسبب الأساسي لتجمع المياه في منطقة الجيه يعود لإنسداد المجرى بسبب حصول إنهيارات ترابية وتمَّ إستقدام الآليات والتجهيزات اللازمة لمُعالجتها.





وتدعو الوزارة كافة الإدارات والمؤسسات والبلديات الى ضرورة القيام بالواجبات والمسؤوليات المُلقاة على عاتقها حرصاً على تأمين كافة عوامل السلامة العامة وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر