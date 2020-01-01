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دريان عن الحكومة: عمليّة التأليف على نار حامية
 
 
 
 
 
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١٧ تشرين الاول ٢٠١٨
 
غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مصر إلى السعودية، وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال: "الانفراج آتٍ لا محال وعملية التأليف على نار حامية، انتظرنا أشهر فلا ضير من انتظار عدة ايّام أو ساعات فالتفاؤل اصبح واقع بولادة حكومة وحدة وطنية تعكس ارتياحا لدى اللبنانيين وتنعش اقتصادهم".


وأضاف المفتي دريان: "المشاورات واللقاءات التي جرت وتجري ستثمر تشكيل حكومة مهما قيل"، وقال: "الجميع متفق على ان الوطن لا ينهض ولا يزدهر الا بحكومة توافق وطني". وختم: "ننوه بالجهود التي قام بها الرئيس سعد الحريري الذي صبر وصابر لإتمام هذا الإنجاز الوطني".
المصدر : mtv
 
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