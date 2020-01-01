واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 72.17 دولار للبرميل بعد أن زاد 14 سنتا عند التسوية.



وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 81.67 دولار للبرميل بعد أن زاد 63 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة. وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أواخر الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفض نحو خمسة دولارات عن أعلى مستوى في أربع سنوات 86.74 دولار المسجل في الثالث من تشرين الأول.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي المنشورة بعد التسوية أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الأميركية 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 2.2 مليون برميل.