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الاربعاء في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:51 ص
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ارتفاع في أسعار المحروقات
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١٧ تشرين الاول ٢٠١٨
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا في سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة والديزل 300 ليرة، واستقرار سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
الديزل: 21200 ليرة
صفيحة البنزين 95 أوكتان: 28500 ليرة
صفيحة البنزين 98 أوكتان: 29200 ليرة
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