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ارتفاع في أسعار المحروقات
 
 
 
 
 
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١٧ تشرين الاول ٢٠١٨
 
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا في سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة والديزل 300 ليرة، واستقرار سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

الديزل: 21200 ليرة

صفيحة البنزين 95 أوكتان: 28500 ليرة

صفيحة البنزين 98 أوكتان: 29200 ليرة
 
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