الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الصراف: لبنان متمسّك بحق الدفاع عن أراضيه وثروته A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب رياض الصراف قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة "بنوا بركات"، حيث كان في استقباله قائد القطاع العميد الركن روبير العلم وعدد من كبار الضباط.



بداية، رحب العلم بوزير الدفاع، شاكرا له "اهتمامه وزياراته المتكررة الى المنطقة".



ثم عرض رئيس قسم العمليات العقيد الركن نيقولاوس تابت ايجازا، تناول مهمة وتنظيم القطاع والتحديات العملانية التي يواجهها لا سيما موضوع الاعتداءات الاسرائيلية الجوية والبرية والبحرية وأعمال بناء الجدار الفاصل والنقاط ال 13 المتحفظ عليها، لافتا الى ان "انتهاكات العدو بلغت خلال شهر ايلول 162 اعتداء".



اما في ما خص التنسيق القائم مع قوات الامم المتحدة، فأشار تابت الى المشاريع المشتركة لا سيما مشروع مركز التدريب والفوج النموذجي الذي لا يزال قيد الانشاء.



من جهته، نوه الصراف بـ"جهود قيادة القطاع للمحافظة على الامن في المنطقة والتنسيق القائم بينها وبين قوات اليونيفيل الذي أفرز هدوءا واستقرارا في المنطقة".



ثم تفقد الصراف مرفأ الناقورة.



وانتقل بعد ذلك الى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، ووضع لدى وصوله اكليلا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء.



ثم عقد اجتماع بين الجانبين تخلله عرض لمهام اليونيفيل وآلية وضع التقارير في ما خص الانتهاكات والحوادث التي تسجل وشرح عمل القوات البحرية، بالاضافة الى مشاريع التدريب المشتركة لمساعدة لبنان في تطوير قواته البحرية.



وأكد الصراف ان "لبنان متمسك بكل شبر من اراضيه وبحق الدفاع عن اراضيه وسيادته وثروته وليس لديه اي نية للاعتداء على أحد"، مشددا على التزامه بالقرارات الدولية لا سيما 1701، مؤكدا أن "العدو الاسرائيلي هو الذي ينتهك باستمرار هذه القرارات".



وثمن "التنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل"، متمنيا لديل كول "النجاح في مهامه والمزيد من التعاون".



وكان وزير الدفاع استقبل في مكتبه بالوزارة، سفيرة فنلندا تارغا فرنانديز، وأكد أمامها "التزام لبنان بالقرار 1701 وسياسة النأي بالنفس، بالاضافة الى انفتاحه على الحوار والتسوية".



ثم تحدث الصراف عن انعكاسات أزمة اللاجئين السوريين، فأكد "عدم تمكن لبنان من تحمل هذا العبء"، داعيا الى "إيجاد حل جذري لهذه الازمة".



كما تطرق البحث الى موضوع توقف تمويل الأونروا والتأثيرات السلبية على تعليم اللاجئين الفلسطينيين.



وأشاد الصراف خلال اللقاء، بأداء الوحدة الفنلندية العاملة في إطار اليونيفيل. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر