A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أفادت مصادر مطلعة عبر النشرة بأن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ سلم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أسماء شخصيات درزية إحداها يفترض أن يتم القبول بها ، وكذلك رئيس الحزب الديمقراطي النائب ​طلال أرسلان​ سلم عون أسماء درزية غير حزبية".



واشارت المصادر إلى أن "حديث جنبلاط والرئيس عون تطرق إلى موضوع الجو في الجبل حيث أكد الرئيس عون على ​مصالحة الجبل​ فيما ابدى جنبلاط ارتياحه للأمر"، لافتة إلى أن "الرئيس عون والحريري سيتواصلان من أجل متابعة ​تشكيل الحكومة​".



واكدت المصادر أن "الرئيس عون يسعى إلى تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ومن هنا اتى هذا التحرك". ورأت المصادر أن "الجو ايجابي وتوزيع الحقائب بقسم كبير قد حسم ولكن هناك نقاط لا تزال عالقة أبرزها توزيع ثلاث حقائب وهي التربية والاشغال والعدل فإذا اختار جنبلاط التربية تبقى حقيبتا الأشغال والعدل عالقتان حتى الساعة، فيما حسمت ​وزارة الصحة​ لصالح ​حزب الله​ اما وزارة الاعلام فلا يزال التنازع عليها بين المستقبل و​التيار الوطني الحر​"، متوقعة أن "لا يختتم الأسبوع إلا بتشكيل الحكومة". المصدر : النشرة لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر