استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وعرض معه آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة.

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