الثلثاء في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:28 م
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الحريري استقبل خليل وعرض معه الأوضاع العامة
 
 
 
 
 
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١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وعرض معه آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة.
 
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