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الثلثاء في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:59 م
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لجنة التربية تجتمع الثلثاء المقبل
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١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائب بهية الحريري جلسة في التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء 23 الحالي، وذلك للتداول في جدول اعمال مشاريع واقتراحات الدورة الجديدة لمجلس النواب.
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