الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: قريبون جدا من تشكيل الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم حفل اختتام النسخة الثانية من "صيف الابتكار" summer of innovation ، بالتعاون مع IDEAS وهي منظمة غير حكومية مستقلة، وذلك في السراي الحكومي في حضور الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الانمائية فادي فواز ورئيسة بيئة الأعمال والابتكار في رئاسة مجلس الوزراء لصيف الابتكار والبرامج والمبادرات ياسمينا الخوري رفائيل وعدد من القيمين على المشروع.



استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ثم القت السيدة خوري كلمة شكرت فيها الرئيس الحريري على تشجيعه ورعايته هذه المبادرة منوهة بقوة "شبابنا والمبتكرين وقدرتهم على تحويل اقتصادنا، مشيرة الى انه في صيفه الثاني ، توسع مشروع صيف الابتكار ليشمل ليس فقط أنشطة الشباب ولكن مجموعة متنوعة من الأنشطة لجميع الفئات العمرية في كل لبنان".



الحريري

ثم تحدث الرئيس الحريري مخاطبا المشاركين بالقول:ان القوة الدافعة وراء هذا المشروع هو انتم، لانكم تملكون حسّ المبادرة والذكاء والطاقة التي تجعلني اعمل معكم باندفاع لتحقيق ما تريدونه، وانتم تشكلون من خلال ذلك منصة صلبة لكل لبنان يتم العمل من خلالها لنشر الماهية الحقيقية للتكنولوجيا وايصالها خاصة للاطفال والشباب.



نحن في لبنان لا زلنا كدولة متخلفين قليلا عن هذا الموضوع، ولكننا نعمل معا بسرعة وبجهد كبيرين، ونامل ان يستمر summer of innovation في التطور، هنا في هذه القاعة التي يجب ان تتحول الى مركز رئيسي لهذا المشروع وامل ان اراها هكذا في المرة المقبلة التي اشارك في هذا الحفل من خلال تجهيزها بكل اللوازم المطلوبة للتكنولوجيا والابتكار . وانا اعلم ان تشكيل الحكومة قد استغرق وقتا اطول مما يجب، ولكننا سنتمكن من تشكيلها ان شاء الله وقد اصبحنا قريبين جدا من ذلك.

وتابع:انا فخور جدا بما تقومون به ،فقد شارك في هذا المشروع لغاية اليوم 4700 شخصا ونامل ان نصل العام المقبل الى عشرة الاف شخص، كما اود ان اشكر كل القيمين على هذا المشروع والاساتذة الذين يعلّمون هؤلاء الشباب وسنكون دائما الى جانبكم.

وقال:لقد اقرت الحكومة السابقة عددا من القوانين الضرورية لعملكم، وهناك قوانين جديدة سنحيلها على الحكومة وعلى البرلمان، وسنرى ان الحكومة المقبلة ستعمل بشكل اسرع ان شاء الله على اقراره هذه القوانين في المستقبل.



وفي حوار مع الطلاب اكد الرئيس الحريري انه يستمد طاقته من رؤية الشباب في مشاريع مماثلة عند سماعه بفوز الطلاب في انتخابات جامعية. وقال: لطالما امن والدي بلبنان وشعبه وانا اؤمن بهما ايضا. وفي حين تبحث بعض الدول عن مصادر طبيعية للطاقة فنحن نملك هذه الطاقة الحيوية في الشعب اللبناني، و ما نحتاجه هو معرفة سبل العمل سويا. واعتقد اننا نسير في هذا الاتجاه ببطئ ولكن بخطى واثقة لتحديث قوانين اقتصادية ايضا، وتغيير بعض القوانين في لبنان وادخال هذه الذهنية في البرامج المدرسية .ان الامر قد يستغرق بعض الوقت في لبنان ولا احد يملك عصا سحرية، لكننا نسير على الطريق الصحيح، وانا اعمل بشكل مواز على تكبير فريق العمل الاقتصادي والتكنلوجي لكي نتمكن من تحقيق تطلعاتكم. ان عمل الحكومة يجب ان يتركز على اقامة قاعدة صلبة لكم ولعملكم،ولهذا وقعنا العام الماضي على انشاء ال"فابير اوبتيك" وال"فور جي" وغيرها .



توزيع شهادات

وفي نهاية الحفل وزع الرئيس الحريري الشهادات على الطلاب.



تجدر الإشارة الى انه في هذا العام ، تواصلت شركة Summer of Innovation مع مزيد من الشركاء وتوسعت لتشمل مناطق مختلفة في لبنان وقد شارك المواطنون بإيجابية مع هذه المبادرة عبر وسائل الإعلام المختلفة . كما نظم شركاء المشروع خلال الصيف، أكثر من 27 نشاطا ، شارك فيها 6000 شخص – شبابا و محترفين من خلال ورش عمل وتدريبات على مدار شهرين. وقد ازداد هذا الرقم أكثر من الضعف منذ العام الماضي ، وهو مرشح لان يستمر في النمو في السنوات المقبلة.

